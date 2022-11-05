Сантуш: «Был момент, когда я начал переживать за Роналду»

Рулевой национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о неудачном периоде в карьере лидера команды Криштиану Роналду. У 37-летнего форварда не задался этот сезон, а также возникли разногласия с главным «МЮ» Эриком тен Хагом.

«У меня был момент, когда я начал переживать за Криштиану. Мне было неприятно слышать, что его отстранили от команды. Ему было бы трудно находиться в оптимальной форме, работая индивидуально. Сейчас все поменялось. Он вернулся и впереди его ждут матчи», - цитирует специалиста A Bola.

На предстоящем чемпионате мира в Катаре сборная Португалии сыграет в одной группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.