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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду рассказал об особенности седьмого номера в «Манчестер Юнайтед»

05 Ноября 2022 • 08:12 Комментировать

Звездный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поведал о том, почему выступает за манкунианцев под седьмым номером.

«Многие знают, что этот номер в «МЮ» - мифический. Я очень переживал, когда подписывал первый договор с «красными дьяволами», когда увидел заполненный «Олд Траффорд». Здесь очень страстные болельщики.

Я знал историю этого номера в команде, но спокойно относился к этому. Наш тренер знал, что Криштиану именно тот игрок, который достоин носить эту футболку», - цитирует 37-летнего форвард пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги португалец забил один гол в девяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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