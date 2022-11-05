Роналду рассказал об особенности седьмого номера в «Манчестер Юнайтед»

Звездный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поведал о том, почему выступает за манкунианцев под седьмым номером.

«Многие знают, что этот номер в «МЮ» - мифический. Я очень переживал, когда подписывал первый договор с «красными дьяволами», когда увидел заполненный «Олд Траффорд». Здесь очень страстные болельщики.

Я знал историю этого номера в команде, но спокойно относился к этому. Наш тренер знал, что Криштиану именно тот игрок, который достоин носить эту футболку», - цитирует 37-летнего форвард пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги португалец забил один гол в девяти встречах.