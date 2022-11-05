Сунесс: «Каземиро просто хороший футболист, он не великий»

Футбольный тренер Грэм Сунесс поделился мнением о полузащитнике сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

«Конечно, Каземиро способен делать разницу на поле. Однако я не считаю его великим футболистом. Это просто хороший футболист. Так и есть, он очень хорош, но явно не велик.

Каземиро играет на 7,5 из 10 каждую неделю. Для меня это показатель его уровня», - передает слова эксперта Clieusblog.

30-летний бразилец пополнил ряды «МЮ» минувшим летом, перейдя из мадридского «Реала». В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в девяти матчах АПЛ, в которых забил гол и сделал ассист.