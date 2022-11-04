О’Нил считает игру с «Лидсом» серьёзным испытанием

Наставник «Борнмута» Мартин О’Нил высказался о предстоящей встрече Английской премьер-лиги против «Лидса».

«Вероятно, это самая мощная команда в чемпионате, так что поездка на «Элланд Роуд» станет серьезным испытанием для нас», — цитирует О'Нила издание Independent.

По словам специалиста, Джесси Марш ставит своей команде агрессивный прессинг. В качестве другого аргумента О’Нил отметил то, как игроки «павлинов» справляются со своими показателями и статистикой.

Напомним, что встреча «Лидса» и «Борнмута» пройдёт завтра, 5 ноября. Стартовый свисток назначен на 18:00 по московскому времени.

