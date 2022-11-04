​«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересен Фелиш

Ранний вылет из еврокубков вынуждает «Атлетико» приводить в порядок финансовые ведомости. Очевидно, мадридцам придётся продавать футболистов. Сообщалось, что «матрасники» выставили на трансфер Жоау Фелиша и ещё троих игроков.

По данным портала Goal интерес к Жоау Фелишу до сих пор проявляет «Манчестер Юнайтед». При этом английский гранд не станет переплачивать за португальца, которому не удалось в полной мере раскрыть свой талант в «Атлетико».

В сезоне 2022/2023 Жоау Фелиш забил два гола и отдал три результативных паса в 16 матчах за «Атлетико». Эксперты портала transfermarkt оценивают 22-летнего игрока в 70 миллионов евро.