​«Барселона» может подписать форварда из АПЛ

«Барселона» работает над вариантами по усилению своего состава. Как сообщает Standard Sport, каталонский клуб проявляет интерес к нападающему Уилфриду Заха, выступающему за «Кристал Пэлас».

Отмечается, что Уилфрид Заха интересен «Ювентусу» и ещё ряду статусных европейских клубов.

В последние годы Уилфрида Заха слухи регулярно связывали с грандами, но ивуариец оставался в «Кристал Пэлас». В следующем году 29-летенему форварду будет проще сменить клубную прописку. Действующий контракт Заха с «орлами» рассчитан до конца текущего сезона. В теории уже в январе Уилфрид может подписать предварительный контракт с клубом из другой страны.