Эмери хочет переманить в «Астон Виллу» игрока сборной Испании

Новый главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет переманить одного из футболистов «Вильярреала», в котором работал до переезда на Туманный Альбион.

Согласно данным Football Insider, целью испанского специалиста является фланговый защитник Пау Торрес. Трансферная стоимость игрока сборной Испании оценивается в 50 миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с «жёлтой субмариной» рассчитано до середины 2024 года.

В текущем сезоне Торрес принял участие в 15 поединках «Вильярреала», в которых не сумел отличиться результативными действиями.