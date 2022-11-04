Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о критике в свой адрес. Футболиста в последнее время регулярно критикуют за слабую игру в обороне. Есть мнение, что Трент слишком увлекается атакующими действиями.

«Это не то, что меня беспокоит. Думаю, в целом в обороне я прибавил. Но я бы сказал, что даже сейчас я ещё могу стать лучше – как в обороне, так и в атаке. Я никогда не стану идеальным футболистом, но моя цель состоит в том, чтобы быть как можно ближе к совершенству», - рассказал Трент GQ.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.