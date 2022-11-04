Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» нашёл замену Тилемансу

04 Ноября 2022 • 13:23 Комментировать

В «Лестере» смирились со скорым уходом бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, интерес к которому проявляют топ-клубы, и подыскивают ему замену.

Как стало известно журналистам 90min, в сферу интересов представителя Английской премьер-лиги попал хавбек Энцо ле Фе, который выступает в чемпионате Франции за «Лорьян». Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро, а трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции ле Фе принял участие в 13 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс Энцо ле Фе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
14:11 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересен Фелиш
14:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нуньес делает большие шаги к прогрессу»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» потерпел неудачу в попытках приобрести Канселу
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» может подписать форварда из АПЛ
13:32 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет переманить в «Астон Виллу» игрока сборной Испании
13:28 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд высказался о критике
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нашёл замену Тилемансу
13:06 · Англия. Премьер-лига
​Артета отреагировал на анонс с Обамеянгом – испанец ранее «выгнал» габонца из «Арсенала»
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Беллингемом
12:59 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг обратился к «Арсеналу» перед дерби
12:55 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой: «Сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы – это мечта»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Томиясу может пропустить чемпионат мира
12:43 · Англия. Премьер-лига
Хайкин: «Поведение Роналду можно понять, но оно неприемлемо»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Киоун оценил игру Жезуса за «Арсенал»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Блинд: «Чрезвычайно благодарен фанатам «МЮ»
Все новости
Рекомендуем