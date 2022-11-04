«Лестер» нашёл замену Тилемансу

В «Лестере» смирились со скорым уходом бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, интерес к которому проявляют топ-клубы, и подыскивают ему замену.

Как стало известно журналистам 90min, в сферу интересов представителя Английской премьер-лиги попал хавбек Энцо ле Фе, который выступает в чемпионате Франции за «Лорьян». Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро, а трудовое соглашение рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции ле Фе принял участие в 13 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.