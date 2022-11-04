Хайкин: «Поведение Роналду можно понять, но оно неприемлемо»

Российский голкипер Никита Хайкин, выступающий в чемпионате Норвегии за «Будё-Глимт», высказался о поведении звездного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний бомбардир недоволен малым количеством игровой практики. Недавно КриРо был отстранен от команды за самовольный уход со скамейки запасных.

«Жаль, что такое происходит. Это величайший игрок в истории футбола. Его поведение можно понять, но оно неприемлемо», - передает слова россиянина «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Криштиану принял участие в 15 поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.