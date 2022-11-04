Киоун оценил игру Жезуса за «Арсенал»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением об игре бразильского нападающего «канониров» Габриэля Жезуса.

«Жезус уже стал одним из лидеров команды и примером для подражания. Он очень сильно вовлечен в командные действия. Габриэль уже отлично наладил связи с одноклубниками. Он на все 100 процентов отдается своему делу. Возможно, он прервет свою засуху на этих выходных», - передает слова Киоуна Daily Mail.

В нынешнем сезоне Жезус провел 17 поединков, в которых записал на свой счет пять голов и пять голевых передач.