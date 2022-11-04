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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Манчестер Юнайтед» уверены в сохранении Рэшфорда и Далота

04 Ноября 2022 • 11:54 Комментировать

В расположении «Манчестер Юнайтед» есть уверенность в том, что клубу удастся сохранить в своих рядах нападающего Маркуса Рэшфорда и защитника Диогу Далота. Об этом информирует 90min.

«Красные дьяволы» уже начали переговоры с Рэшфордом и Далотом. В клубе надеются на скорый прорыв в этих вопросах.

Отметим, что действующие контракты связывают Маркуса Рэшфорда и Диогу Далота с «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 6 ноября – против «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Диогу Далот
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