​В «Манчестер Юнайтед» уверены в сохранении Рэшфорда и Далота

В расположении «Манчестер Юнайтед» есть уверенность в том, что клубу удастся сохранить в своих рядах нападающего Маркуса Рэшфорда и защитника Диогу Далота. Об этом информирует 90min.

«Красные дьяволы» уже начали переговоры с Рэшфордом и Далотом. В клубе надеются на скорый прорыв в этих вопросах.

Отметим, что действующие контракты связывают Маркуса Рэшфорда и Диогу Далота с «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 6 ноября – против «Астон Виллы».