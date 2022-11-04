Полузащитник Руслан Малиновский, который в нынешнем сезоне получает мало игрового времени в «Аталанте», продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Как стало известно Il Giorno, трансфер 29-летнего украинца согласовал «Тоттенхэм». Малиновский переедет в Лондон в январе.

По данным источника, трансфер Руслана Малиновского обойдётся «Тоттенхэму» почти в 13 миллионов фунтов (15 млн евро).

В сезоне 2022/2023 Руслан Малиновский принял участие в 11 матчах «Аталанты» в чемпионате Италии. Украинец забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

Напомним, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ещё летом допускал трансфер Руслана Малиновского.