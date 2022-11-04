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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в октябре

04 Ноября 2022 • 11:28 Комментировать

Прошло традиционное голосование болельщиков «Манчестер Юнайтед» за лучшего футболиста команды в октябре. В опросе с небольшим преимуществом победил бразильский полузащитник Каземиро, набравший 34% голосов. Вторым стал защитник Лисандро Мартинес (31%), а тройку лучших замкнул Маркус Рэшфорд (19%).

Напомним, что Каземиро пополнил ряды «красных дьяволов» в летнее трансферное окно. Бразилец переехал на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний бразилец поучаствовал в девяти поединках, отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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