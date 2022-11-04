Два клуба АПЛ претендуют на бразильца, которым владеет «Шахтёр»

Полузащитник «Шахтёра» Тете, выступающий сейчас на правах аренды за французский «Лион», имеет варианты трудоустройства на Туманном Альбионе. Об этом сообщают журналисты таблоида The Sun.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 22-летнего бразильского хавбека проявляют два клуба Премьер-лиги. Речь идет о лондонском «Вест Хэме» и «Лестере». Трансферная стоимость Тете оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.