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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ претендуют на бразильца, которым владеет «Шахтёр»

04 Ноября 2022 • 10:13 Комментировать

Полузащитник «Шахтёра» Тете, выступающий сейчас на правах аренды за французский «Лион», имеет варианты трудоустройства на Туманном Альбионе. Об этом сообщают журналисты таблоида The Sun.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 22-летнего бразильского хавбека проявляют два клуба Премьер-лиги. Речь идет о лондонском «Вест Хэме» и «Лестере». Трансферная стоимость Тете оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Шахтёр Донецк Вест Хэм Тете
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