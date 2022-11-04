Защитник «Арсенала» Тирни рассказал о своей травме

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни поведал в своем повреждении, которое получил по ходу вчерашнего поединка с «Цюрихом» (1:0) в рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы.

«Со мной все хорошо, никаких проблем нет. Меня немного беспокоит голеностоп, в остальном же все в порядке», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что по итогам групповой стадии «канониры» квалифицировались в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в швейцарском городе Ньон в понедельник, 7 ноября.

Действующим победителем турнира является франкфуртский «Айнтрахт».