Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ибрагимович: «Эгоизм Гвардиолы может помешать Холанну»

04 Ноября 2022 • 05:43 Комментировать

Шведский форвард Златан Ибрагимович считает, что талант норвежского нападающего Эрлинга Холанна может пострадать из-за амбиций Хосепа Гвардиолы, наставника «Манчестер Сити». Ибрагимович знает, о чем говорит - в свое время он сам, перейдя в «Барселону», пострадал из-за того, что не сработался с Гвардиолой, после чего был вынужден покинуть команду.

- Сможет ли Гвардиола сделать его лучше? Все зависит от эго Гвардиолы. Позволит ли он ему стать более великим, чем он сам, или нет. Мне он не позволил, но такое случилось не только со мной, а со многими другими, - цитирует Ибрагимовича Canal+.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Златан Ибрагимович Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
05:43 · Англия. Премьер-лига
Ибрагимович: «Эгоизм Гвардиолы может помешать Холанну»
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Серьёзно?» – Артета заявил, что не знал о решении Пике завершить карьеру
02:04 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о 8-матчевой безголевой серии Жезуса
01:27 · Англия. Премьер-лига
Уход Пике повышает шансы «Барселоны» на покупку Бернарду Силвы
00:54 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предложил долгосрочный контракт Гарначо: в клубе считают аргентинца будущей суперзвездой
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает активно следить за полузащитником сборной Бельгии
03 Ноября
23:31 · Англия. Премьер-лига
Президент «Фламенго» высмеял слухи о переходе Роналду 1
21:02 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» есть серьёзный конкурент в борьбе за Жоржиньо 1 слухи
20:45 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк – о защитнике «МЮ» Мартинесе: «Критики говорили ерунду»
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Ливерпуле» 1
20:26 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определили лучшего игрока месяца – Холанн не попал в топ-3
20:25 · Англия. Премьер-лига
​Закария: «Я ушёл из «Ювентуса», чтобы играть»
18:33 · Англия. Премьер-лига
​Чилуэлл рискует пропустить чемпионат мира
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Ибрагимович: «Холанн – новая версия Индзаги, Трезеге и Вьери»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Постараемся сделать всё возможное, чтобы обыграть «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем