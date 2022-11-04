Ибрагимович: «Эгоизм Гвардиолы может помешать Холанну»

Шведский форвард Златан Ибрагимович считает, что талант норвежского нападающего Эрлинга Холанна может пострадать из-за амбиций Хосепа Гвардиолы, наставника «Манчестер Сити». Ибрагимович знает, о чем говорит - в свое время он сам, перейдя в «Барселону», пострадал из-за того, что не сработался с Гвардиолой, после чего был вынужден покинуть команду.

- Сможет ли Гвардиола сделать его лучше? Все зависит от эго Гвардиолы. Позволит ли он ему стать более великим, чем он сам, или нет. Мне он не позволил, но такое случилось не только со мной, а со многими другими, - цитирует Ибрагимовича Canal+.