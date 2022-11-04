Артета высказался о 8-матчевой безголевой серии Жезуса

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета не сомневается в способностях Габриэля Жезуса, несмотря на голевую засуху.

25-летний форвард не сумел поразить ворота «Цюриха» в матче Лиги Европы (1:0), продлив личную безголевую серию до восьми игр.

«Он действительно переживает из-за этого, – комментирует ситуацию Артета. – Даже забивая два гола, он хочет забить четыре. Сегодня у него было несколько хороших возможностей, которыми он не воспользовался, но своей игрой он приносит команде огромную пользу. Недавно он отметился тремя голевыми передачами, сегодня активно участвовал в атаках. Голы к нему вернутся», – заявил Артета после матча.