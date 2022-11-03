​Ван Дейк назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Ливерпуле»

Защитник Виргил ван Дейк ответил на вопрос, какого футболиста он хотел бы видеть в составе «Ливерпуля».

«Кевина де Брёйне. Думаю, он невероятен. Если бы он выступал за «Ливерпуль», мы могли бы зайти ещё дальше, чем мы есть сейчас. Де Брёйне – выдающийся футболист. Он хорошо владеет мячом, прессингует, забивает», - сказал ван Дейк The Overlap.

Кевин де Брёйне с сезона 2015/2016 выступает за «Манчестер Сити». С тех пор бельгиец провёл 324 матча, в которых забил 89 голов и отдал 133 результативных паса на партнёров.

Действующий контракт связывает Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» до конца сезона 2024/2025.