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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Закария: «Я ушёл из «Ювентуса», чтобы играть»

03 Ноября 2022 • 20:25 Комментировать

В начале сентября полузащитник Денис Закария перебрался из «Ювентуса» в «Челси» на правах аренды. В среду швейцарец дебютировал за лондонский клуб – он сыграл в Лиге чемпионов против загребского «Динамо» и даже смог забить.

«Я ушёл из «Ювентуса», чтобы играть. Я ждал своего шанса. Тренер сказал мне действовать так, как на тренировках. Я сделал всё, что мог», - сказал Закария журналистам.

Напомним, что «Челси» обыграл загребское «Динамо» со счётом 2:1. Команда Грэма Поттера вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Добавим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 7 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Денис Закария
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