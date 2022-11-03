​Чилуэлл рискует пропустить чемпионат мира

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил травму в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Результаты обследования игрока пока что неизвестны. При этом описанные игроком ощущения наводят на мысли о том, что Чилуэлл может не сыграть в 2022 году. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Травма Бена Чилуэлла становится ударом и для сборной Англии. Если опасения подтвердятся, то защитник не поедет в Катар.

Напомним, что чемпионат мира стартует уже 20 ноября. Сборная Англии будет выступать в одной группе с национальными командами США, Уэльса и Ирана.