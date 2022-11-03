​Ибрагимович: «Холанн – новая версия Индзаги, Трезеге и Вьери»

Известный футболист Златан Ибрагимович оценил выступления Эрлинга Холанна. Норвежец забил 22 гола в 16 матчах за «Манчестер Сити» после летнего трансфера.

«Мне очень нравится Холанн. Он очень умный игрок. Он не делает то, в чём он не силён – он не уходит в поисках мяча глубоко. Он просто ждёт около ворот и забивает. Он напоминает мне таких игроков, как Филиппо Индзаги, Давид Трезеге и Кристиан Вьери. Он является своего рода новой версией всех их троих», - высказался Ибрагимович для Canal+.

Напомним, что Эрлинг Холанн пропустил последние матчи «Манчестер Сити» из-за полученного им повреждения.