В зимнее трансферное окно «Ливерпуль» рассчитывает усилить среднюю линию. Как сообщает Fichajes, гранд Английской премьер-лиги хочет подписать полузащитника Маркоса Льоренте из «Атлетико». По данным источника, видеть 27-летнего игрока в своей команде лично хочет главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Отмечается, что «Атлетико» будет открыт к трансферу Маркоса Льоренте. После раннего вылета из еврокубков мадридскому клубу нужно пополнять бюджет.

В январе Маркосу Льоренте исполнился 28 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 40 миллионов евро.