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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​На Гюндогана претендует испанский клуб

03 Ноября 2022 • 15:51 Комментировать

Будущее полузащитника Илкая Гюндогана остаётся туманным. Действующий контракт связывает немца с «Манчестер Сити» до конца нынешнего сезона. Если трудовой договор не будет продлён в ближайшее время, то уже в январе Гюндоган может заключить предварительный контракт с клубом из другой страны – правила ФИФА это позволяют.

Как сообщает Mundo Deportivo, в числе претендентов на подписание Илкая Гюндогана находится «Атлетико». Спортивный директор мадридского клуба Андреа Берта очень хочет привести Гюндогана, понимая при этом, что «матрасникам» придётся конкурировать с более мощными в финансовом плане клубами.

Илкаю Гюндогану 32 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Илкай Гюндоган Трансферы футбола - зима 2023
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