​На Гюндогана претендует испанский клуб

Будущее полузащитника Илкая Гюндогана остаётся туманным. Действующий контракт связывает немца с «Манчестер Сити» до конца нынешнего сезона. Если трудовой договор не будет продлён в ближайшее время, то уже в январе Гюндоган может заключить предварительный контракт с клубом из другой страны – правила ФИФА это позволяют.

Как сообщает Mundo Deportivo, в числе претендентов на подписание Илкая Гюндогана находится «Атлетико». Спортивный директор мадридского клуба Андреа Берта очень хочет привести Гюндогана, понимая при этом, что «матрасникам» придётся конкурировать с более мощными в финансовом плане клубами.

Илкаю Гюндогану 32 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро.