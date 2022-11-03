Мартинелли рассказал, продлит ли контракт с «Арсеналом»

Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли ответил на вопрос о возможном подписании нового трудового соглашения с лондонским «Арсеналом».

«Я счастлив в «Арсенале, никуда не собираюсь уходить. Новое соглашение с клубом? Дайте мне ручку, и я все подпишу», - передает слова форварда Evening Standard.

Габриэл защищает цвета лондонского коллектива с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения нападающего с «канонирами» рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Мартинелли провел 12 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.