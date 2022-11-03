Три клуба АПЛ претендуют на украинского футболиста

Украинский полузащитник Руслан Малиновский может уйти из «Аталанты» в январское трансферное окно. По данным Il Giorno, у футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Оформить трансфер Руслана хотят лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», а также «Ноттингем Форест». Бергамаски готовы к переговорам, если им предложат за полузащитника 15 миллионов евро.

29-летний украинец играет за «Аталанту» с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Серии А Малиновский забил гол и отдал ассист в 11 встречах.