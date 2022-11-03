Скауты «Реала» и «Манчестер Сити» просматривали игру Эндрика

Сильнейшие коллективы Европы продолжают следить за бразильским талантом «Палмейраса» Эндриком.

По информации ESPN Brazil, руководители «Реала» и «Манчестер Сити» отправили своих представителей на недавний матч местной Серии А против «Форталезы», чтобы изучить навыки 16-летнего форварда. Отметим, что Эндрик вышел в основном составе лидера бразильского первенства и отличился в концовке встречи, установив окончательный счёт 4:0.

За первую команду «Палмейраса» нападающий провёл пять матчей, отметившись в столь юном возрасте тремя голами. Клуб из Сан-Паулу уже обеспечил себе чемпионский титул.