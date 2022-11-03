Ван дер Ваарт: «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ, если купит Зиеша»

Экс-футболист сборной Нидерландов и мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт отреагировал на интерес «Тоттенхэма» к вингеру «Челси» Хакиму Зиешу.

«Если Зиеш присоединится к «шпорам», они могут стать чемпионами Премьер-лиги. Хаким – прекрасный футболист. Ради таких игроков болельщики посещают стадионы. Очень досадно, что в «Челси» он получает мало игровой практики. Это вредит самому футболу. Зиешу нужно перейти в другой клуб, где он будет чаще радовать соперников своей игрой», - передает слова Рафаэля The Sun.

Зиеш выступает за «пенсионеров» с 2020 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года.