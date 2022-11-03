Тен Хаг рассказал, что думает о Роналду

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг отметил важность для команды нападающего Криштиану Роналду в преддверии матча с «Реал Сосьедадом» в шестом туре группового раунда Лиги Европы.

«Криштиану – настоящий профессионал. У него есть лидерские качества. Роналду важная часть коллектива, он является угрозой для любой защитной линии. Криштиану может использовать любой пробел в обороне соперника», - передает слова голландского специалиста Manchester Evening News.

Ранее в СМИ сообщалось, что 37-летний нападающий может покинуть «красных дьяволов» по завершении нынешнего сезона. В текущем розыгрыше АПЛ португалец забил всего один гол в девяти играх.