Сака избежал травмы и готов играть за «Арсенал»

Атакующий полузащитник «Арсенала» Букайо Сака избежал серьезной травмы. Ранее были опасения, что игрок проведет некоторое время в лазарете из-за повреждения, полученного во встрече с «Ноттингем Форест».

Сака может помочь «канонирам» в предстоящем поединке группового этапа Лиги Европы против «Цюриха». Об этом поведал наставник команды Микель Артета.

«Сака пропустил пару тренировок, но сегодня он уже в порядке. Будет ли Букайо готов к игре с «Цюрихом»? Да, он может выйти на поле», - цитирует испанского тренера The Athletic.

Матч «Арсенал» - «Цюрих» состоится сегодня, 3 ноября, на стадионе «Эмирейтс».