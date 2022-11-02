Виейра: «На меня больше всего повлияли Роналду и Месси»

Полузащитник «Арсенала» Фабиу Виейра назвал футболистов, которые наибольшим образом повлияли на его становление как спортсмена.

«На меня больше всего повлияли Криштиану Роналду и Лионель Месси. Роналду – не только тем, что он тоже португалец. Он действительно тот, кто вдохновляет других своей трудовой этикой и отношением к делу. С Месси меня объединяет похожий стиль игры», – заявил хавбек «канониров», чьи слова цитирует talkSPORT.

Также Виейра рассказал о встрече с Роналду в стане национальной команды, отметив его особое отношение к молодым футболистам с постоянной поддержкой и советами.

Напомним, что Фабиу переехал в Англию этим летом из «Порту». За «Арсенал» полузащитник провёл 12 матчей во всех соревнованиях, забив два мяча при одном ассисте.

