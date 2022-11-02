​Артета прокомментировал слухи об интересе «Барселоны»

Поговаривают, что «Барселона» держит на радаре Микеля Артету, ныне возглавляющего лондонский «Арсенал». Молодого испанского тренера каталонцы якобы рассматривают как кандидата на будущее – в ближайшее время менять рулевого клуб не планирует.

На пресс-конференции Артета получил вопрос по поводу этих слухов, связывающих его с «Барселоной».

«Могу сказать, что я очень счастлив там, где я сейчас есть. «Барселона» находится на правильном пути. У них прекрасный тренер, который является легендой клуб. Он поднял клуб, и я отношусь к нему с большим уважением», - сказал Артета журналистам.