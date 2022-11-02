​У агента Жоржиньо спросили, контактировал ли он с «Барселоной»

Агент Жоао Сантос, который ведёт дела полузащитника «Челси» Жоржиньо, ответил на вопрос, обращался ли он с кем-то из представителей «Барселоны».

«Я никогда не встречался с Матеу Алемани. Наш приоритет – продление контракта с «Челси». Единственный клуб, с которым я общался в последние недели, - это «Челси», - сказал Сантос, чьи слова приводит Relevo.

Действующий контракт связывает Жоржиньо с «Челси» до конца нынешнего сезона. Таким образом, уже в январе у полузащитника будет возможность подписать предварительный контракт с клубом из другой страны.

В декабре Жоржиньо исполнится 31 год. В нынешнем сезоне хавбек провёл 16 матчей и забил три гола.