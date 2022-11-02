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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Реал» нацелился на игрока «Манчестер Сити» слухи

02 Ноября 2022 • 14:49 Комментировать

«Реал» строит планы по усилению своего состава. Так, например, мадридцы хотят найти долгосрочную замену для правого защитника Дани Карвахаля, склонного к травмам.

По данным AS, на эту позицию «Реал» хочет заполучить Жоау Канселу, ныне выступающего за «Манчестер Сити». При этом отмечается, что осуществить этот трансфер «сливочным» будет сложно. Канселу имеет долгосрочный контракт до конца сезона 2026/2027, плюс он является основным игроком «горожан».

По данным источника, если «Реал» сможет договориться с «Манчестер Сити», то сумма трансфера Жоау Канселу превысит 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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