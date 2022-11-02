«Ливерпуль» обозначил главную трансферную цель

В «Ливерпуле» готовы к сражению с другими клубами за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации Daily Mail, главный тренер и руководство «красных» сошлись во мнении, что ради подписания 19-летнего таланта нужно сделать все возможное. На трансфер хавбека мерсисайдцы готовы потратить 100 миллионов евро.

Помимо «Ливерпуля» заинтересованность в подписании Беллингема проявляют мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Джуд принял участие в 12 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.