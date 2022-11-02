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Далот: «Сейчас не время говорить о «Барселоне»

02 Ноября 2022 • 04:25 Комментировать

Португальский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал слухи о том, что он хотел бы перейти в каталонскую «Барселону». По его словам, сейчас не время обсуждать подобные вещи, в силу того, что вскоре предстоит чемпионат мира, а трансферное окно, как известно, открывается лишь в январе следующего года.

- Мне нравится играть в «Манчестер Юнайтед». Я не думаю ни о чем другом сейчас. Вообще, сейчас не время думать о контрактной ситуации. Мы работаем над тем, чтобы улучшить игру команды, - цитирует слова Диогу Далота итальянское издание derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Диогу Далот Трансферы футбола - зима 2023
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