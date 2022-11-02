Бывший игрок «Реала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о раздутости трансферного рынка.

«Когда мне было 20 лет, я был хорош, показывал лучшую игру. Наверное, по сегодняшним оценкам за меня можно было бы заплатить больше 100 миллионов фунтов стерлингов», – заявил обладатель «Золотого мяча», чьи слова приводит Mirror. По мнению экс-форварда английской сборной, «Манчестер Сити» переплатил за Эрлинга Холанна.

Также Майкл оценил возможную стоимость Килиана Мбаппе в текущих реалиях, предположив, что сумма потенциального трансфера француза будет составлять 200 миллионов фунтов.