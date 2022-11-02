Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оуэн высказался о раздутости трансферного рынка

02 Ноября 2022 • 00:08 Комментировать (1)

Бывший игрок «Реала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о раздутости трансферного рынка.

«Когда мне было 20 лет, я был хорош, показывал лучшую игру. Наверное, по сегодняшним оценкам за меня можно было бы заплатить больше 100 миллионов фунтов стерлингов», – заявил обладатель «Золотого мяча», чьи слова приводит Mirror. По мнению экс-форварда английской сборной, «Манчестер Сити» переплатил за Эрлинга Холанна.

Также Майкл оценил возможную стоимость Килиана Мбаппе в текущих реалиях, предположив, что сумма потенциального трансфера француза будет составлять 200 миллионов фунтов.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Майкл Оуэн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
02 Ноября 2022 в 00:18
Да уж... а на Марадону и Рональдиньо вообще тогда бы денег ни у кого не хватило )) Но если без шуток то ни какой ни МАРАДОНА ни Оуэн не стоит и десятой сумм заплаченых за них ..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
00:08 · Англия. Премьер-лига
Оуэн высказался о раздутости трансферного рынка 1
00:01 · Англия. Чемпионшип
На стадионе «Сандерленда» отныне будут конфисковаться монеты
01 Ноября
22:36 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги близок к назначению в английский клуб 1
21:42 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «В «Манчестер Сити» давно не было такого игрока, как Холанн» 1
21:39 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
21:25 · Англия. Премьер-лига
Азар может вернуться в АПЛ
21:20 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган покинет «Манчестер Сити» зимой 2
21:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Клоппа рассказал, собирается ли тренер покинуть «Ливерпуль»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Броя: Новый контракт с «Челси» — это огромные возможности для меня и семьи 1
20:35 · Англия. Премьер-лига
Составлен топ самых шумных стадионов Европы
17:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Нельзя уверенно говорить, что у Захаряна получится в «Челси» 3
15:51 · Англия. Премьер-лига
Кепа и Ковачич не тренировались сегодня с «Челси»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ хотят подписать Мудрика
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Лукаку следующим летом
14:36 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Ювентуса» Майфреди считает, что «Манчестер Юнайтед» не просто так отпустил Погба 2
Все новости
Рекомендуем