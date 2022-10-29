Агент – о критике в адрес Антони: «Художников часто называют сумасшедшими»

Агент Антони высказался в защиту своего клиента, которого раскритиковали за финт в матче с «Шерифом».

Бразилец совершил движение с мячом на месте ради зрелища, что было негативно воспринято общественностью.

«Антони – один из художников в футболе, он не просто играет в футбол, а творит на поле. Любого художника считают сумасшедшим, пока его искусство не будет признано бесценным. Критикующие лишь хотят ограничить свободу игроков на поле», – заявил представитель 22-летнего вингера.

Антони перебрался в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом за 95 млн евро. В 11 матчах за «красных дьяволов» игрок отметился тремя голами.