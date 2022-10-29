Виллиан установил бразильский рекорд АПЛ

Вингер «Фулхэма» Виллиан стал рекордсменом среди бразильцев по количеству сыгранных матчей в Английской премьер-лиге.

Сегодняшний поединок против «Эвертона» стал для экс-игрока лондонских «Арсенала» и «Челси» 265-м в чемпионате Англии за всю карьеру, информирует BBC. Таким образом, Виллиан – единоличный лидер среди бразильцев по количеству проведённых игр в Премьер-лиге. Он превзошёл прежнего рекордсмена Фернандиньо (264 матча), известного по выступлениям за «Манчестер Сити».

Виллиан присоединился к «Фулхэму» в конце летнего трансферного окна, перебравшись из бразильского «Коринтианса» в качестве свободного агента.