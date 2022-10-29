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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виллиан установил бразильский рекорд АПЛ

29 Октября 2022 • 20:45 Комментировать
Фулхэм
0:0
Эвертон
1 2.25 X 3.50 2 3.10
2-й тайм

Вингер «Фулхэма» Виллиан стал рекордсменом среди бразильцев по количеству сыгранных матчей в Английской премьер-лиге.

Сегодняшний поединок против «Эвертона» стал для экс-игрока лондонских «Арсенала» и «Челси» 265-м в чемпионате Англии за всю карьеру, информирует BBC. Таким образом, Виллиан – единоличный лидер среди бразильцев по количеству проведённых игр в Премьер-лиге. Он превзошёл прежнего рекордсмена Фернандиньо (264 матча), известного по выступлениям за «Манчестер Сити».

Виллиан присоединился к «Фулхэму» в конце летнего трансферного окна, перебравшись из бразильского «Коринтианса» в качестве свободного агента.

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Фулхэм Виллиан
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ФУЛХЭМ ЭВЕРТОН
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