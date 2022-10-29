​Диего Коста заработал удаление за удар соперника головой

В сентябре Диего Коста вернулся в Английскую премьер-лигу – нападающий подписал контракт с «Вулверхэмптоном». В субботу «волки» проводили гостевой матч против «Брентфорда». Команды не смогли выявить сильнейшего – игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Диего Коста в добавленное ко второму тайму время получил красную карточку. Испанский форвард в борьбе на линии штрафной площади ударил соперника головой. Мяч при этом находился на фланге. Тот факт, что игрок «Брентфорда» активно помогал себе руками в борьбе с Костой на позицию, не стал поводом для смягчения наказания.

Отметим, что Диего Коста в шести матчах за «Вулверхэмптон» не сделал ни одного результативного действия.