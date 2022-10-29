Карло Анчелотти, главный тренер «Реала», чётко дал понять, что зимой клуб не станет выходить на трансферный рынок за покупками. При этом в мадридском клубе наверняка уже строят планы на следующее лето.

Как сообщает Fichajes, «Реал» заинтересовался форвардом «Арсенала» Габриэлем Жезусом. В 15 матчах нынешнего сезона бразилец записал на свой счёт пять голов и пять результативных передач на партнёров.

Габриэль Жезус перебрался в «Арсенал» летом. Ранее бразилец выступал за «Манчестер Сити». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Жезуса в 65 миллионов евро.