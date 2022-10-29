​Гвардиола: «Кто мы такие, чтобы указывать игрокам, куда нельзя переходить?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил вопрос, касающийся ушедших летом игроков. Суть вопроса заключалась в том, могли ли «горожане» не отпускать игроков в конкурирующие клубы.

Напомним, что Рахим Стерлинг усилил «Челси», а Александр Зинченко и Габриэль Жезус – «Арсенал».

«Рахим, Зинченко и Габриэль заслуживали выбора, потому что если бы они не ушли в «Челси» и «Арсенал», то остались бы здесь. Кто мы такие, чтобы говорить игроку «туда нельзя»? Мне не нравится такой подход», - высказался Гвардиола, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Манчестер Сити».