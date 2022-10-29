​Гюндоган может оказаться в Серии А

Будущее полузащитника Илкая Гюндогана остаётся неопределённым, ведь действующий контракт связывает немца с «Манчестер Сити» лишь до конца нынешнего сезона.

Как сообщает Calciomercato, подписать Илкая Гюндогана в летнее трансферное окно попытается «Ювентус». Туринцы вступят в переговоры в том случае, если капитан «Манчестер Сити» не договорится со своим клубом о подписании нового трудового соглашения.

Илкаю Гюндогану в начале недели исполнилось 32 года. За «Манчестер Сити» полузащитник выступает с лета 2016 года после перехода из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне Гюндоган забил дважды.