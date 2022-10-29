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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс надеется поехать на чемпионат мира

29 Октября 2022 • 14:54 Комментировать

Защитник «Челси» Рис Джеймс надеется отправиться со сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.

«Мне нужно продолжать усердно работать в ближайшие недели и посмотреть, в каком состоянии я буду в день оглашения заявки. Я стараюсь не сбрасывать себя со счетов.

Медицинский штаб «Челси» не берётся оценивать мои шансы выступить на чемпионате мира. Это будет зависеть от своего состояния ближе к турниру и от того, насколько стабильным будет это состояние», - слова Джеймса приводит The Sun.

Чемпионат мира в Катаре стартует через три недели и один день – 20 ноября. Сборная Англии выступит в одной группе с США, Ираном и Уэльсом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Рис Джеймс
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