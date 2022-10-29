«Манчестер Юнайтед» тоже нужен Эдсон Альварес

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом. Об этом на своих страницах рассказывает Calciomercato.

Эдсон Альварес входит в сферу интересов целого ряда европейских клубов. Среди этих клубов находится другой гранд Премьер-лиги – «Челси». В пользу переезда на «Олд Траффорд» может сыграть тот факт, что Альварес может воссоединиться с Эриком тен Хагом, Антони и Лисандро Мартинесом.

25-летний Эдсон Альварес оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 30 миллионов евро. За амстердамский «Аякс» мексиканец играет с лета 2019 года.