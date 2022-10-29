«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Челси»

Итальянский опорный полузащитник «Челси» Жоржиньо пользуется спросом в испанском чемпионате. По сообщениям журналистов Sport.es, хавбек является трансферной целью каталонской «Барселоны» на январь.

«Сине-гранатовые» предпримут попытку заполучить Жоржиньо, если смогут продать нидерландца Френки де Йонга. В свою очередь итальянский игрок не против переезда на «Камп Ноу».

Трудовой договор 30-летнего полузащитника с «Челси» рассчитан до середины 2023 года. Его трансфер оценивается в 40 миллионов евро.

На счету итальянца два гола с пенальти в 11 матчах нынешнего сезона Английской премьер-лиги.