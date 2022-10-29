Гвардиола рассказал, на что может претендовать «Ньюкасл» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о перспективах «Ньюкасла», занимающего четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Ньюкасл» приблизился к нам. Я наблюдал за их игрой против «шпор». Оборона «сорок» ни в чем не уступала звездной атаке «Тоттенхэма» в лице Кейна и Сона. Мы уже играли против них, и этот матч получился непростым.

«Ньюкасл» стал сильнее в этом сезоне. Хау – отличный наставник, его команда может побороться за самые высокие места», - цитирует испанского тренера BBC Sport.

В ближайшем матче «сороки» на своем поле встретятся с «Астон Виллой».