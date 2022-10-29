Кейн заморозил переговоры с «Тоттенхэмом»

Переговоры между нападающим Гарри Кейном и руководством лондонского «Тоттенхэма» о новом контракте приостановлены. Об этом рапортует Evening Standard.

Как отмечает источник, инициатором заморозки переговорного процесса выступил игрок. Гарри решил не форсировать события и дождаться завершения чемпионата мира – 2022.

Срок действующего контракта Кейна со «шпорами» истекает летом 2024 года. Его потенциальный трансфер оценивается в 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний голеадор отметился десятью забитыми мячами и одной голевой передачей в 12 поединках Премьер-лиги.