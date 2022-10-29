У ван де Бека есть варианты в Испании и Италии

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. По сообщениям Fichajes, у 25-летнего хавбека есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и Испании.

На Апеннинах заинтересованность в услугах ван де Бека проявляет миланский «Интер», а на Пиренеях игрока хочет «Валенсия».

Донни связан контрактными обязательствами с «красными дьяволами» до лета 2025 года. Его трансферный ценник – 20 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал лишь в четырех матчах «МЮ», проведя на поле суммарно около 30 минут.