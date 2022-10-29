Тренер «Лидса» оценил работу Клоппа в «Ливерпуле»

Наставник «Лидса» Джесси Марш перед встречей с «Ливерпулем» в 14-м туре Премьер-лиги пообщался с представителями СМИ.

«Я хотел бы отметить работу Юргена Клоппа. Он постоянно хочет сделать «Ливерпуль» лучше. Он непреклонен в выбранном курсе. Лично для меня «Ливерпуль» является одной из лучших команд в мире за последние несколько лет.

Мы прекрасно знаем о сильных сторонах соперника. Понимаем, что будет очень нелегко противостоять им на «Энфилде», хоть сейчас они испытывают проблемы в игровом плане», - цитирует тренера Anfield Watch.

Матч состоится 29 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.